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ООН поможет сирийцам в вопросе разминирования территорий
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ООН поможет сирийцам в вопросе разминирования территорий 

News.ru 4 июля 2018
Фото: News.ru
Сирийское правительство и служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу разминирования территорий, освобождённых от террористов. Документ был подписан 4 июля в Дамаске, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Меморандум от имени сирийского правительства подписал заместитель министра иностранных дел Фейсал Микдад, со стороны ЮНМАС — глава подразделения Агнес Маркайю.
На встрече Микдад обратил внимание на усилия, которые сирийские правительственные войска и союзные силы направили на разминирование освобожденных территорий ради спасения мирного населения.
Сирия нужна помощь международного сообщества, включая ООН, для решения этой непростой задачи, отметил Микдад.
Агнес Маркайю назвала подписание меморандума «обнадеживающим началом». ООН активирует все ресурсы для решения поставленной задачи, сказала глава ЮНМАС. Вопрос требует полного взаимодействия с сирийским правительством, подчеркнула она.
ЮНМАС в ближайшее время в кооперации с сирийским руководством определит регионы Сирии, где мины представляют наибольшую угрозу для мирных граждан.
Ранее News.ru писал о том, что правительство САР призвало беженцев вернуться домой. При этом власти берут на себя ответственность за здоровье, безопасность и обеспечение повседневных подробностей возвращающихся граждан.
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