Гусман: Опра Унфри — это Соловьев и Ургант в одном лице!

Сегодня матчей нет, поэтому свежих новостей, как таковых, тоже нет. Тем не менее, все мы живем под впечатлением игр, которые уже прошли, и, вообще, живем футболом, а еще очень ждем встречи россиян со сборной Хорватии . Даже если нет матчей, все равно о футболе говорят буквально везде: во всех домах, во всех трамваях, во всех электричках. Может быть, это обсуждение — и есть самая главная новость дня.

Топ-2: В Москве продолжается визит американских конгрессменов Михаил Гусман: В Москве продолжается визит американских конгрессменов в Россию. Делегацию возглавляет председатель комитета конгресса США по ассигнованиям Ричардом Шелби

Во-первых, хотелось бы отметить, что сегодня, 4 июля, в США отмечается День независимости, и, я думаю, будет правильным и справедливым поздравить американский народ с их государственным праздником. Да, действительно, сейчас в России находится делегация конгрессменов из США, но если говорить про американское направление внешнеполитической тематики, то, конечно, сейчас все живут ожиданием встречи лидеров наших стран Владимира Путина Дональда Трампа . Конечно, вряд ли стоит ждать от нее каких-то больших прорывов, но сам факт встречи, на мой взгляд, считается очень важным. К сожалению, отношения России и США сейчас находятся на таком низком уровне, что требуют вмешательства президентов для поиска взаимоприемлемых решений в вопроса, где пока есть серьезные противоречия.

Топ-3: Спецдокладчик ООН высказался по вопросу послабления санкций против Сирии Михаил Гусман: Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири высказался за создание при ООН специального механизма, который позволит добиться послабления в санкциях Запада против Сирии.

Тема Сирии не сходит с новостных лент (во всяком случае — с ленты нашего информационного агентства), там задействовано очень много политических игроков. Конечно, эту тему будут обсуждать Путин и Трамп. Сирийский узел требует своего разрешения, и в этом заинтересовано все мировое сообщество. Повторю, политических игроков здесь очень много: Иран Турция , собственно, Сирия, поэтому надо понимать, что эта тема будет актуальна еще достаточно долгое время.

Топ-4: Унфри отказалась идти в президенты Михаил Гусман: Американская тележурналистка и продюсер Опра Уинфри ответила на слухи о том, что она может выдвинуться в президенты США на выборах в 2020 году. «Нет. Это нечистое дело, оно убьет меня», — подчеркнула она.

Я даже не знаю, с кем из наших телеведущих можно сравнить Опру Уинфри. Скажем так: она сочетает Владимира Соловьева Ивана Урганта в одном лице. Сегодня она сказала, что участие в президентской гонке может убить ее, как личность, и в этом, я думаю, Уинфри права. Очень талантливая и яркая, она чрезвычайна хороша на своем нынешнем месте телеведущей. Но вот насколько ей подошла бы президентская мантия, нужно было бы еще проверить.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.