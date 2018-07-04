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Иран может поменять уровень сотрудничества с МАГАТЭ
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Роухани допустил изменение Ираном уровня сотрудничества с МАГАТЭ 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Роухани не исключил, что Тегеран может изменить уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента.
"Деятельность Ирана в сфере атома всегда носила мирный характер, но именно Тегеран принимает решение об уровне сотрудничества с МАГАТЭ, ответственность же за изменение состояния и уровня сотрудничества Ирана с Агентством будет лежать на том, кто создаст новые условия", — приводятся слова президента страны со встречи с главой МАГАТЭ Юкия Амано в Вене.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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