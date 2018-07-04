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Сирийский имам: ЧМ-2018 — еврейский заговор
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Сирийский имам: ЧМ-2018 — еврейский заговор 

ИноСМИ 4 июля 2018
Фото: ИноСМИ
В очередной пятничной проповеди, вскоре после начала «Мундиаля», в мечети «Лала Паша в Дамаске, местный имам, д-р Мухаммад Али Аль-Малла сказал, что Кубок мира по футболу — еврейский заговор.
Как сообщает портал MEMRI, осуществляющий мониторинг СМИ стран ислама (и на исламскую тему), имам считает проведение крупномасштабного спортивного мероприятия, с участием нескольких команд мусульманских стран, воплощением идей „Протоколов сионских мудрецов“.
Сирийский богослов уверен: в то время, когда спортсмены из Ирана, Саудовской Аравии, Марокко, Египта и Туниса сражаются на футбольных полях в России, они отвлекают арабов и мусульмане от более важных проблем — „осквернения мечети Аль-Акса и кровопролития в Газе“.
По словам Аль-Маллы, „европейцы взяли на себя миссию отвлечения внимания арабов“ от насущных задач борьбы с „израильской оккупацией“.
Кроме того, мусульманский проповедник уверен, что сборные США и КНР умышленно „провалились“ в отборочных циклах ЧМ-2018.
»Вы никогда не увидите США или Китай на чемпионате мира, потому что руководители этих стран занимаются иными делами — в том, числе, продажей оружия мусульманам (чтобы они воевали друг с другом)», — отметил имам, чья проповедь была размещена на канале YouTube мечети в Дамаске.
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