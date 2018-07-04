Сирийский имам: ЧМ-2018 — еврейский заговор

В очередной пятничной проповеди, вскоре после начала «Мундиаля», в мечети «Лала Паша в Дамаске , местный имам, д-р Мухаммад Али Аль-Малла сказал, что Кубок мира по футболу — еврейский заговор.

Как сообщает портал MEMRI, осуществляющий мониторинг СМИ стран ислама (и на исламскую тему), имам считает проведение крупномасштабного спортивного мероприятия, с участием нескольких команд мусульманских стран, воплощением идей „Протоколов сионских мудрецов“.

Саудовской Аравии, Марокко, Египта и Сирийский богослов уверен: в то время, когда спортсмены из Ирана Туниса сражаются на футбольных полях в России , они отвлекают арабов и мусульмане от более важных проблем — „осквернения мечети Аль-Акса и кровопролития в Газе “.

По словам Аль-Маллы, „европейцы взяли на себя миссию отвлечения внимания арабов“ от насущных задач борьбы с „израильской оккупацией“.

Кроме того, мусульманский проповедник уверен, что сборные США КНР умышленно „провалились“ в отборочных циклах ЧМ-2018.

»Вы никогда не увидите США или Китай на чемпионате мира, потому что руководители этих стран занимаются иными делами — в том, числе, продажей оружия мусульманам (чтобы они воевали друг с другом)», — отметил имам, чья проповедь была размещена на канале YouTube мечети в Дамаске.