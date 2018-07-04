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Евровидение в Израиле оказалось под угрозой
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Евровидение в Израиле оказалось под угрозой 

News.ru 4 июля 2018
Фото: Капитал страны
Подарившая победу Израилю композиция «Тоу» поставила проведение музыкального конкурса под угрозу. Авторов песни обвинили в плагиате на мировой хит «Seven Nation Army» группы The White Stripes.
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