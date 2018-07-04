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Российские военные ведут переговоры с оппозицией
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Российские военные ведут переговоры с оппозицией в зоне деэскалации в Сирии 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российские военные ежедневно ведут переговоры с умеренной оппозицией в южной зоне деэскалации в Сирии, Москва надеется на положительный исход этого процесса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Наши представители, военные в первую очередь, на ежедневной основе ведут контакты с представителями тех оппозиционных групп, которые не являются террористическими и которые выбирают путь политического урегулирования. Эти контакты идут в ежедневном режиме и, я уверен, что они дадут результаты", — сказал Вершинин.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
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