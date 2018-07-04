Ещё
Пора домой. Чего не хватает для возвращения сирийцев в республику?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пора домой. Чего не хватает для возвращения сирийцев в республику? 

Национальная Служба Новостей 4 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Эксперты рассказали НСН, какие условия нужны, чтобы сирийские беженцы откликнулись на призыв Дамаска вернуться в САР.
Дамаск призвал граждан Сирии вернуться домой. С таким заявлением выступил МИД САР, сообщает агентство SANA. Отмечается, что власти республики готовы обеспечить безопасность своим гражданами, а также работу всей инфраструктуры в стране.
Однако одного призыва явно не достаточно, заявил в эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров. По его мнению, слова должны быть подкреплены гарантиями и серьёзным финансированием восстановления республики после войны.
«Отток уже дальше некуда. А что касается возможности возвращения, в своё время Асад подписал указ, согласно которому в течение месяца или двух, если сирийцы не возвращаются, их дома конфискуются. Таким своеобразным способом, конечно, граждан не загонишь. На всю Сирию на это требуется 350 миллиардов долларов, на восстановление. Если средства будут, будет что-то восстанавливаться, народ будет возвращаться. А так, призыв — это хорошо, но он должен чем-то подкрепляться», — заметил Багдасаров.
Американист рассказал о шансах Трампа и Путина договориться по Сирии
Гарантий от России и США ждёт, в свою очередь, представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад. По его словам, таких договорённостей сирийский народ ожидает от итогов встречи лидеров этих государств.
«Пока угроза сохраняется, конечно. Но в принципе время настало. Если от встречи Путина с Трампом будут какие-то договорённости, это будет прекрасно. Мы на это очень надеемся. Призыв верный, и всё налаживается. Но надо, чтобы был договор или какая-то сделка. Пока трудно сказать, откликнутся ли люди на этот призыв, но вообще должны. Отток граждан Сирии уже прекратился, а если оттока нет, значит, пора вернуться», — заключил представитель сирийских курдов.
Добавим, что сирийские власти утверждают, что большая часть территории государства освобождена от террористов. Дамаск признаёт, что готов нести ответственность за безопасность своих граждан, но также настаивает на том, что взять её на себя должны и международные организации.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие Гусман: Опра Унфри - это Соловьев и Ургант в одном лице! Жириновский поздравит Эрдогана с вступлением в должность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве35
Москва ушла под воду10
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло18
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение