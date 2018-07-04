Пора домой. Чего не хватает для возвращения сирийцев в республику?

Эксперты рассказали НСН, какие условия нужны, чтобы сирийские беженцы откликнулись на призыв Дамаска вернуться в САР.

Дамаск призвал граждан Сирии вернуться домой. С таким заявлением выступил МИД САР, сообщает агентство SANA . Отмечается, что власти республики готовы обеспечить безопасность своим гражданами, а также работу всей инфраструктуры в стране.

Однако одного призыва явно не достаточно, заявил в эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров . По его мнению, слова должны быть подкреплены гарантиями и серьёзным финансированием восстановления республики после войны.

«Отток уже дальше некуда. А что касается возможности возвращения, в своё время Асад подписал указ, согласно которому в течение месяца или двух, если сирийцы не возвращаются, их дома конфискуются. Таким своеобразным способом, конечно, граждан не загонишь. На всю Сирию на это требуется 350 миллиардов долларов, на восстановление. Если средства будут, будет что-то восстанавливаться, народ будет возвращаться. А так, призыв — это хорошо, но он должен чем-то подкрепляться», — заметил Багдасаров.

Американист рассказал о шансах Трампа и Путина договориться по Сирии

Гарантий от России США ждёт, в свою очередь, представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад. По его словам, таких договорённостей сирийский народ ожидает от итогов встречи лидеров этих государств.

«Пока угроза сохраняется, конечно. Но в принципе время настало. Если от встречи Путина с Трампом будут какие-то договорённости, это будет прекрасно. Мы на это очень надеемся. Призыв верный, и всё налаживается. Но надо, чтобы был договор или какая-то сделка. Пока трудно сказать, откликнутся ли люди на этот призыв, но вообще должны. Отток граждан Сирии уже прекратился, а если оттока нет, значит, пора вернуться», — заключил представитель сирийских курдов.

Добавим, что сирийские власти утверждают, что большая часть территории государства освобождена от террористов. Дамаск признаёт, что готов нести ответственность за безопасность своих граждан, но также настаивает на том, что взять её на себя должны и международные организации.