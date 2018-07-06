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Турция пообещала поддержать находящихся в стране клиентов «Натали Турс»
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Турция пообещала поддержать находящихся в стране клиентов «Натали Турс» 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: 31 канал
Власти Турции окажут поддержку российским клиентам туроператора «Натали Турс», который испытывает проблемы с размещением туристов в этой стране, сообщили в Ростуризме.
Руководитель ведомства Олег Сафонов провел встречу с советником по культуре и туризму посольства Турции в России Джелалем Кылычом.
"Джелаль Кылыч полностью поддержал позицию главы Федерального агентства по туризму и заверил, что турецкая сторона примет надлежащие меры с целью защитить права и интересы россиян, пребывающих в Турции и испытывающих проблемы с размещением", — говорится в сообщении Ростуризма.
Рабочая встреча прошла с участием заместителя председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, эксперта Общественной палаты Российской Федерации Дмитрия Давыденко.
Стороны обсудили вопросы защиты прав и законных интересов российских туристов, находящихся на турецких курортах по линии туроператора «Натали Турс». Олег Сафонов попросил власти Турции оказать максимальную помощь российским туристам в возникающих конфликтных ситуациях, поскольку по международному праву споры между хозяйствующими субъектами не должны нарушать права и затрагивать законные интересы туристов.
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