Турция пообещала поддержать находящихся в стране клиентов «Натали Турс»

Власти Турции окажут поддержку российским клиентам туроператора «Натали Турс», который испытывает проблемы с размещением туристов в этой стране, сообщили в Ростуризме.

Руководитель ведомства Олег Сафонов провел встречу с советником по культуре и туризму посольства Турции в России Джелалем Кылычом.

"Джелаль Кылыч полностью поддержал позицию главы Федерального агентства по туризму и заверил, что турецкая сторона примет надлежащие меры с целью защитить права и интересы россиян, пребывающих в Турции и испытывающих проблемы с размещением", — говорится в сообщении Ростуризма.

Стороны обсудили вопросы защиты прав и законных интересов российских туристов, находящихся на турецких курортах по линии туроператора «Натали Турс». Олег Сафонов попросил власти Турции оказать максимальную помощь российским туристам в возникающих конфликтных ситуациях, поскольку по международному праву споры между хозяйствующими субъектами не должны нарушать права и затрагивать законные интересы туристов.