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Президент Ирана обвинил США в поддержке ИГ*
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Президент Ирана обвинил США и Израиль в поддержке ИГ* 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Noorullah Shirzada
Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Соединенные Штаты и Израиль в поддержке ИГ*.
"Сирийская тематика также представляет интерес для обеих стран, ее мы также обсудили. Нашей главной задачей в Сирии было нанести серьезный удар по ИГ* и другим террористам. Мы смогли одержать верх над ИГ*, несмотря на их поддержку со стороны США и Израиля", — заявил Роухани на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии в Вене.
Иранский президент также коснулся действий США после выхода из ядерной сделки, отметив, что Вашингтон навредил сам себе, а сам выход из сделки не пошел на пользу никому. По словам Роухани, Вена и Тегеран разделяют необходимость сохранения договоренности.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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