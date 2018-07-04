Лавров: Необходимо продолжать борьбу с террористами в Сирии

Россией и «Отмечали необходимость выполнять договоренности о южной зоне деэскалации, договоренности, которые были достигнуты между США Иорданией , во всех аспектах, включая продолжение непримиримой борьбы с террористами из так называемого »Исламского государства" "Джебхат ан-Нусры" , которые контролируют примерно 40 процентов территории южной зоны деэскалации", — отметил Лавров. По его словам, «эта задача остается приоритетной», поскольку «по мере ликвидации террористических группировок будут создаваться благоприятные условия для возвращения беженцев, в том числе находящихся в Иордании, на родину».

Министр также напомнил, что Россия совместно с сирийской армией и Иорданией «ведет работу с вооруженными формированиями, чтобы убедить их заключить договоренность о примирении, сложить оружие, вернуться к мирной жизни». «Целый ряд группировок уже заключили соответствующие договоренности о примирении и, соответственно, мир наступил в тех населенных пунктах, которые эти группировки контролировали», — отметил Лавров. «Мы ценим усилия наших иорданских друзей по содействию достижению договоренности о примирении между сирийскими властями и боевиками отрядов оппозиции в районе сирийско-иорданской границы», — добавил министр.

По словам главы российского МИД, США также «взяли на себя обязательства договариваться с отрядами оппозиции, которые контролирует Вашингтон». «Не всегда это получается. Более того, целый ряд группировок, которые сотрудничают с американцами, примыкают к „Джабхат Ан-Нусре“, участвуют в совместных боевых операциях», — заявил министр.

Что касается восстановления социально-экономической инфраструктуры Сирии и создания рабочих мест, то тут, по словам Лаврова, «требуется масштабное международное содействие». «Мы убеждены в том, что все международные игроки, которые располагают такими возможностями, должны оказывать содействие в решении этих задач на территории САР не пытаясь обставлять такую помощь какими-то политизированными условиями», — отметил глава МИД

"Россия также уже не раз говорила о необходимости отменить односторонние санкции, которые западные страны ввели против САР, которые препятствуют созданию нормальных экономических, инфраструктурных условий для возвращения беженцев", — добавил Лавров.