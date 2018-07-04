ЦИК Турции: Эрдоган набрал 52,59% голосов на президентских выборах 24 июня

АНКАРА , 4 июля. / ТАСС /. Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов на президентских выборах, которые прошли в Турции 24 июня этого года. Такие окончательные данные распространила в среду Высшая избирательная комиссиия ( ЦИК ) Турции.

По ее данным, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) набрал 30,64% голосов. Остальные кандидаты на выборах получили менее 9%.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре. После официального оглашения результатов выборов начнется формальный процесс перехода к президентской системе в республике.

Глава государства получит право самостоятельно и без обязательного одобрения парламента формировать кабинет, назначать неограниченное число вице-президентов, будет отвечать за подготовку бюджета. Парламенту оставлены исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.