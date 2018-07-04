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В Сирии зафиксировали режим прекращения огня
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В сирийских провинциях зафиксировали нарушения режима прекращения огня 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама за прошедшие сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"Совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама", — сказал он.
Цыганков добавил, что Центр призывает членов бандформирований прекратить провокационные действия и строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.
Как сообщает начальник Центра, нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. Проведена рабочая встреча с представителем администрации по вопросам создания условий для возвращения беженцев в провинцию Хомс, уточнены маршруты возвращения и способы передвижения беженцев. Получены данные по объему работ на объектах инфраструктуры провинции, требующих восстановления. Продолжаются работы по разбору завалов, расчистке автомобильных дорог между населенными пунктами.
Также Цыганков отметил, что на большей части Сирии созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря чему из лагерей в свои дома вернулось 71,1 тысячи жителей Восточной Гуты, только за прошедшие сутки возвратился 101 человек.
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