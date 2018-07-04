В ООН предложили механизм снятия санкций с Сирии

Одной из мер послабления снятия санкций в отношении Сирии может стать создание в САР отдела закупок под эгидой Организации объединенных наций

Специальный докладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири в своем интервью РИА Новости назвал механизмы послабления санкций, введенных в отношении Сирийской Арабской Республики (САР).

«Я предлагаю создать техническую рабочую группу с участием всех сторон, которые ввели санкции в отношении Сирии, чтобы найти возможность для продавцов, финансовых переговорщиков и гуманитарных работников в Сирии выполнять их работу, которая так нужна», — заявил он.

По мнению Джазаири, нужно создать в Сирии отдел закупок, который бы работал под эгидой ООН. Он мог бы стать одним из механизмов постепенного ослабления санкций. В частности, исключения в списке санкционных товаров должны быть сделаны для еды, воды, поставок электроэнергии и медицинского оборудования — того, что необходимо для жизнеобеспечения простых сирийцев.

Джазаири выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Путина с Трампом 16 июля.