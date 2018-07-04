В Казахстане назвали возможные сроки проведения новой встречи по Сирии

"Точной даты нет, пока находимся в переговорах. Надеемся, до конца года будут еще переговоры (по Сирии в Астане — ред.)", — сказал он журналистам.

В Астане прошло девять раундов переговоров по урегулированию в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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