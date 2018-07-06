Атлеты с особенностями развития и известные спортсмены сыграют в футбол на Красной площади

Юнифайд-матч в честь 50-летия Специальной Олимпиады с участием людей с особенностями развития и известными футболистами пройдет 9 июля на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.

«В матче примут участие 12 атлетов из Москвы с особенностями развития. Проводя матч в самом сердце российской столицы, организаторы стремятся обратить внимание широкой общественности на проблемы людей с особенностями интеллектуального развития и на необходимость создания для них специальных условий по всей стране», — сказал Ю. Смирнов.

Матч приурочен к 50-летию Специальной Олимпиады. Участие в ней дает людям возможность развивать физическое здоровье, демонстрировать мужество, испытывать радость от общения с другими участниками соревнований, обмениваться с ними опытом, делиться памятными моментами.