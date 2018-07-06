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Атлеты с особенностями развития и известные спортсмены сыграют в футбол на Красной площади
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Атлеты с особенностями развития и известные спортсмены сыграют в футбол на Красной площади 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
Юнифайд-матч в честь 50-летия Специальной Олимпиады с участием людей с особенностями развития и известными футболистами пройдет 9 июля на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.
«В матче примут участие 12 атлетов из Москвы с особенностями развития. Проводя матч в самом сердце российской столицы, организаторы стремятся обратить внимание широкой общественности на проблемы людей с особенностями интеллектуального развития и на необходимость создания для них специальных условий по всей стране», — сказал Ю. Смирнов.
Он уточнил, что в мероприятии также примут участие известные футболисты Жилберту Силва, Лотар Маттеус и Лоран Блан, а также российские спортсмены Евгений Плющенко и Ляйсан Утяшева. Тренером выступил футболист Александр Мостовой. «Цель юнифайд-матча — продемонстрировать, что все люди вне зависимости от их ментальных, сенсорных или физических особенностей должны иметь равные возможности, а спорт, и, в частности, футбол, обладает уникальной объединяющей силой и может служить одним из инструментов развития инклюзивного общества», — подчеркнул Ю. Смирнов.
Матч приурочен к 50-летию Специальной Олимпиады. Участие в ней дает людям возможность развивать физическое здоровье, демонстрировать мужество, испытывать радость от общения с другими участниками соревнований, обмениваться с ними опытом, делиться памятными моментами.
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