Сирийцев призвали возвращаться на родину

Министерство иностранных дел Сирии призвало граждан страны, покинувших её во время войны, возвращаться на родину.
Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на официального представителя МИД Сирии.
В МИД отметили, что в настоящее время большая часть страны свободна от боевиков.
Отмечается, что власти Сирии готовы обеспечивать безопасность граждан и работу инфраструктуры.
Также в МИД призвали снять санкции с властей Сирии.
Ранее президент САР Башар Асад заявил, что не позволит Западу участвовать в восстановлении Сирии.