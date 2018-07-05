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Экспонаты руками не трогать: российские саперы поделились сирийским опытом разминирования
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Экспонаты руками не трогать: российские саперы поделились сирийским опытом разминирования 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Международном противоминном центре представители инженерных подразделений со всей страны перенимают уникальный опыт своих коллег, вернувшихся из Сирии.
Российские саперы, которые участвовали в разминировании дорог и городов в Сирии поделились уникальным опытом со своими коллегами. В Международном противоминном центре ВС РФ прошли занятия, на которых представителям инженерных подразделений продемонстрировали новейшие средства инженерной разведки, а так же показали, что пришлось обезвреживать в арабской республике. Об этом — в нашем фоторепортаже.
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