Экспонаты руками не трогать: российские саперы поделились сирийским опытом разминирования 

В Международном противоминном центре представители инженерных подразделений со всей страны перенимают уникальный опыт своих коллег, вернувшихся из Сирии.
Российские саперы, которые участвовали в разминировании дорог и городов в Сирии поделились уникальным опытом со своими коллегами. В Международном противоминном центре ВС РФ прошли занятия, на которых представителям инженерных подразделений продемонстрировали новейшие средства инженерной разведки, а так же показали, что пришлось обезвреживать в арабской республике. Об этом — в нашем фоторепортаже.