«Никогда не извинюсь»: как США сбили иранский авиалайнер

30 лет назад крейсер США сбил иранский пассажирский самолет

30 лет назад военный крейсер США сбил иранский пассажирский самолет, ошибочно приняв его за истребитель. Почему это произошло, как отреагировали власти США и к чему привела трагедия, вспоминает «Газета.Ru»

3 июля 1988 года из Тегерана , столицы Ирана , вылетел авиалайнер Airbus A300B2-203. Он направлялся сначала на юг Ирана, в город Бендер-Аббас , а затем в Дубай ОАЭ . На борту находились 274 пассажира, в том числе 65 детей, и 16 членов экипажа.

Из Бендер-Аббаса самолет вылетел в 10:17 по местному времени.

А спустя семь минут, оказавшись над Персидским заливом, был сбит ракетой, разорвавшей его надвое. Не выжил никто.

Ракету выпустил американский крейсер «Винсеннес», находившийся в Ормузском проливе под предлогом защиты кувейтских танкеров от нападений со стороны воюющих между собой Ирана и Ирака . Корабль был оборудован боевой информационно-управляющей системой «Иджис», предназначенной для уничтожения самолетов и ракет.

Советские СМИ отреагировали на инцидент оперативно. На следующий день в газете «Правда» появилась заметка:

«Иранский авиалайнер с 290 пассажирами на борту исчез сегодня над Персидским заливом. Как передает агентство ИРНА (Иран) «он был сбит огнем американских боевых кораблей». Самолет вылетел утром из Иранского города Бендер-Аббас и направлялся в княжество Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты). По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли».

5 июня в этой же газете был опубликован уже куда более объемный и эмоциональный текст с заголовком «Ракетами — по пассажирам!».

«Уже в начале пресс-конференции стало очевидным отсутствие какого бы то ни было раскаяния по поводу совершенного злодеяния. У. Кроу (адмирал Уильям Кроу, председатель Объединенного комитета начальников штабов. — «Газета.Ru») обвинил Иран чуть ли не в умышленной провокации», — отмечалось в тексте.

Американская газета The Washington Post знакомила читателей с версией событий с точки зрения США. Согласно ей, прямо перед появлением лайнера иранские пограничные крейсеры неожиданно обстреляли вертолет, поднявшийся с борта «Винсеннеса». Маршрут А-300 проходил прямо над ареной столкновения, кроме того, самолет отклонился от обычного курса гражданских авиалайнеров.

Командир крейсера Уильям Роджерс ошибочно принял лайнер за атакующий иранский истребитель и решил уничтожить цель.

Более того, «Винсеннес» якобы пытался связаться с экипажем самолета, но не получил ответа. Однако, как показало расследование, лишь три сообщения были отправлены на гражданской частоте, а полученный через систему распознавания целей уникальный код самолета команда вообще не использовала.

Так, в отчете Международной организации гражданской авиации указывается, что было совершено семь попыток связаться с самолетом на военной частоте и три попытки — на коммерческих аварийных частотах, причем запросы адресовались «неопознанному иранскому самолету».

Однако пилоты авиалайнера не считали свой самолет «неопознанным», поскольку бортовой ответчик был включен и функционировал исправно на протяжении всего полета. Бортовой самописец самолета зафиксировал, что пилоты получили три последних запроса с крейсера, но отнесли их к иранскому самолету P-3 «Орион», который незадолго до этого действовал в этом же районе.

Основной причиной инцидента в официальном рапорте было названо психологическое состояние команды «Винсеннес», действовавшей в боевой обстановке под большим давлением, а также схожесть полетного профиля лайнера с предполагаемым профилем атаки иранского истребителя.

Издание «Московские новости» сравнило произошедшее с инцидентом в СССР, когда в 1983 году был подбит корейский самолет.

«США сбили самолет за 8 тысяч километров от своей территории в районе, который произвольно объявили зоной военных действий. Советские истребители стреляли в неопознанного нарушителя воздушного пространства СССР, экипаж которого отказался выполнить требования о посадке, — говорилось в заметке. — Иранский самолет не отклонился от установленного воздушного коридора, южнокорейский ушел на сотни километров вглубь нашей территории. Советская сторона пустила ракеты, только исчерпав другие меры принуждения. При этом решение принималось не просто, на высоком уровне.

Капитан «Винсеннеса», по утверждению американской печати, принял решение самостоятельно и даже не дождался идентификации самолета.

Спрашивается: не слишком ли безответственно поступают в руководстве США, фактически отдавая право принимать решения политического характера командирам военных кораблей…».

Хотя правительство США выразило соболезнования в связи с гибелью людей, назвав произошедшее ужасной человеческой трагедией, официально свою вину оно не признало. Популярной иллюстрацией этого служит высказывание вице-президента США Джорджа Буша-старшего

«Я никогда не буду извиняться за США, несмотря ни на какие факты».

Однако сама цитата прозвучала на мероприятии, где события в Иране не обсуждались, и была неверно интерпретирована журналистами.

Президент США Рональд Рейган заявил, что США предложат семьям погибших финансовую компенсацию, но юридическую ответственность признавать отказался и возложил часть вины за случившееся на правительство Ирана. В 1989 году было объявлено, что предлагаемая компенсация составит 250 000 долларов семьям работавших погибших и 100 000 долларов семьям иждивенцев.

7 мая 1989 года Иран подал иск к США в Международный суд ООН с требованиями компенсации ущерба и признания США виновными в нарушении конвенций о международных воздушных перевозках. В феврале 1996 года между США и Ираном было подписано мировое соглашение, после чего дело в суде было прекращено. По условиям соглашения США должны были выплатить компенсацию в размере 131,8 млн долларов, а Иран отказывался от дальнейших претензий к США в связи с этой катастрофой.

У инцидента была своя предыстория.

В 1978 году в Иране произошла революция, в ходе которой к власти пришел аятолла Хомейни, возглавивший новообразованную Исламскую Республику Иран.

Хомейни был негативно настроен по отношению к США, почти вековые дипломатические отношения между США и Ираном были разорваны. Когда в 1980 году началась война между Ираном и Ираком, США встали на сторону Ирака. Той же позиции придерживался и СССР. Иран оказался практически в изоляции.

«Уничтожение самолета было случайностью, но с точки зрения Тегерана это выглядело совсем иначе. Иранское правительство предположило, что нападение было целенаправленным… В Тегеране были уверены, что США решили открыто вступить в войну с Ираном», — отмечал бывший аналитик ЦРУ Кеннет Поллак.

Эта уверенность наряду с использованием Ираком химического оружия привела к тому, что спустя два месяца Иран решил прекратить войну.

«Принять это решение было для меня болезненнее и вреднее, чем испить чашу с ядом, — говорил Хомейни. — Уповая на Бога, я пью эту чашу, чтобы по его решению прекратить эту мясорубку. Я поклялся бороться до последнего вздоха. Для меня легче было бы принять мученическую смерть, но я был вынужден учесть мудрое мнение всех военных экспертов».

Западные СМИ редко обращаются к теме с рейсом 655. 3 июля, в 30-ю годовщину катастрофы,

по данным выборки Google , о ней не вспомнило ни одно ведущее западное СМИ.

В последние несколько лет об этом инциденте стали чаще вспоминать только в контексте истории со сбитым над Украиной малазийским лайнером.