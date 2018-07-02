К встрече с Трампом Путин готовит победу в Сирии 

К моменту саммита в Хельсинки исход сирийской гражданской войны может быть уже окончательно решен в пользу режима Асада, и президентам России и США останется лишь договориться о будущем страны
Сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации и проиранской группировки «Хезболла» ведет наступление на один из последних оплотов исламистов на юго-западе страны в провинции Дераа, примыкающей к Иордании. Наступление началось 19 июня, и к моменту саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки исход сирийской гражданской войны может быть уже окончательно решен в пользу режима Башара Асада. Двум президентам в этом случае останется лишь оформить договоренности относительно будущего этой страны. Какими они будут? Об этом — в комментарии Георгия Бовта.
Ход военных действий пока развивается таким образом, что вопрос об уходе Башара Асада уже неактуален. Его основные противники разбиты. И хотя 30 июня переговоры об условиях сдачи с исламистами, обороняющимися в провинции Дераа, которые проводило российское военное командование при посредничестве Иордании, были сорваны, разгром боевиков в этом регионе — вопрос ближайшего времени.
Как в этой связи могут выглядеть российско-американские договоренности относительно будущего Сирии, о которых критики Трампа в Америке уже говорят, что он, дескать, вручает Путину победу в этой ближневосточной стране, похоронив все усилия предыдущих администраций? На самом деле, нынешнюю администрацию интересует сейчас не столько вопрос ухода Асада — требовать этого в сложившихся условиях просто нереалистично — а сдерживание Ирана и проиранских формирований в Сирии. Это является частью общего плана США по усилению давления на Тегеран и ужесточению санкций против него. Эту тему Трамп непременно станет обсуждать с Путиным в Хельсинки.
Вашингтон, притом что американские военные, судя по всему, скоро покинут Сирию, попросит у Москвы сдерживать распространение иранского влияния в Сирии в обмен на снятие вопроса об уходе Асада. Сдерживания Ирана хочет и Израиль. Впрочем, и Москва вовсе не заинтересована в чрезмерном укреплении позиций Тегерана, как и Тегеран в свое время активно возражал против создания Россией полноценной военной базы в Сирии.
Израиль, со своей стороны, будет вполне удовлетворен, если проиранские группировки, включая «Хезболлу», будут распложены не ближе 80 километров от сирийско-израильской границы, проходящей по Голанским высотам. Израиль также оставит за собой право атаковать иранские военные цели на территории Сирии, чему российские военные, кстати, и раньше не препятствовали.
Войскам Асада будет позволено закончить зачистку территории вдоль сирийско-иорданской границы и взять ее под свой контроль. Иордания будет только рада возобновлению трансграничного грузового движения. Исламистам, обороняющимся на юго-западе страны от наступающих войск Асада, внешней помощи уже ждать особенно неоткуда. Им придется сдаться или умереть. Освобожденные районы на юго-западе Сирии будут патрулировать силы российской военной полиции, как и ряд других районов, входящих в зону ответственности российских сил по примирению.
Сирийские войска при поддержке российских военных возьмут под контроль районы и на северо-востоке страны, которые сейчас контролируют курдские формирования, сыгравшие важную роль, разбив там ИГИЛ (запрещенная в России организация) при поддержке американских спецподразделений. Американцы, видимо, смогут там остаться еще примерно на полтора года, хотя президент Трамп уже неоднократно высказывался за их скорейший уход. Некоторые лидеры исламистов уже обвинили Америку в предательстве. Идея Трампа отдать военную пальму первенства в Сирии русским не нравится также многим и в Пентагоне. Однако особых аргументов против курса президента на сворачивание военного присутствия в Сирии у них уже, похоже, нет.
А вот Москва зарекомендовала себя вполне эффективным арбитром на Ближнем Востоке, поддерживая одинаково хорошие отношения с Израилем и Ираном, а также существенно укрепив в последнее время отношения с Саудовской Аравией. Во время саммита в Хельсинки президенты России и США, так или иначе, будут обсуждать условия обустройства послевоенной Сирии. Это, конечно, нельзя сравнивать по масштабам и значимости с Ялтинской конференцией под занавес Второй мировой войны, однако суть примерно та же: с тобой начинают договариваться только тогда, когда ты одержишь военную победу. Впрочем, на Сирии значение Хельсинки как «мини-Ялты» заканчивается.