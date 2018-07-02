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В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не регистрировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Латакия — три", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
За сутки медицинскую помощь получили 15 человек, добавили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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