Турпоток из России в Турцию за пять месяцев вырос почти на 50%

По данным минтуризма и культуры Турции, за январь-май страну посетило почти 11,5 миллионов иностранных туристов (+30,8% по сравнению с тем же периодом 2017 года), и, в среднем, каждый десятый турист оказался из России. За пять месяцев в Турции побывало 1,39 миллионов россиян (+49,65% по сравнению с тем же периодом 2017 года).

Болгария. Вторым стал немецкий рынок (1,1 миллионов человек, +28,3%), третьим — иранский (980 тысяч, + 26,3%). В первую пятерку въездных рынков Турции также вошли Грузия