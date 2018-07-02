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Турпоток из России в Турцию за пять месяцев вырос почти на 50%
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Турпоток из России в Турцию за пять месяцев вырос почти на 50% 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия лидирует по количеству туристических прибытий в Турцию по итогам первых пяти месяцев и мая 2018 года, сообщает АТОР.
По данным минтуризма и культуры Турции, за январь-май страну посетило почти 11,5 миллионов иностранных туристов (+30,8% по сравнению с тем же периодом 2017 года), и, в среднем, каждый десятый турист оказался из России. За пять месяцев в Турции побывало 1,39 миллионов россиян (+49,65% по сравнению с тем же периодом 2017 года).
Вторым стал немецкий рынок (1,1 миллионов человек, +28,3%), третьим — иранский (980 тысяч, + 26,3%). В первую пятерку въездных рынков Турции также вошли Грузия и Болгария.
В минтуризма Турции обращают внимание и на феноменальный рост индийского и китайского рынков, развитие которых названо стратегическим. Так, турпоток из КНР по сравнению с первыми 5 месяцами 2017 года увеличился на 96%, из Индии — на 99%.
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