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Сирия попросила ООН о гуманитарной помощи жителям юга страны
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Сирия попросила ООН о гуманитарной помощи жителям юга страны 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ООН, 9 июля — РИА Новости. Правительство Сирии просит ООН оказать гуманитарную помощь тысячам жителей провинций юга страны, сообщил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
"Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Сирии Али аль Затари сегодня получил запрос от сирийского правительства в адрес ООН о гуманитарной помощи тысячам сирийским семьям на юге", — сказал Хак.
По его словам, «аль Затари сообщил, что ООН готова приступить к осуществлению помощи немедленно и послать экстренные гуманитарные конвои, чтобы обеспечить основные жизненные потребности мирных сирийцев в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда в координации с сирийским правительством, Международным красным крестом и гуманитарными организациями».
"ООН вновь подтверждает свою готовность расширить гуманитарную помощь и призывает все стороны конфликта облегчить ее доставку и защитить нуждающихся в рамках международного гуманитарного права", — заключил Хак.
На прошлой неделе стало известно, что правительственные войска Сирии заняли главный пограничный переход на границе с Иорданией — «Насиб» (юго-запад Сирии). В субботу Минобороны РФ сообщило, что c лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа в Сирии достигнуты договоренности о прекращении боевых действий и сдаче вооружения, а в понедельник 90 населенных пунктов присоединились к перемирию в Юго-западной зоне деэскалации.
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