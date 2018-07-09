Сирия попросила ООН о гуманитарной помощи жителям юга страны

"Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Сирии Али аль Затари сегодня получил запрос от сирийского правительства в адрес ООН о гуманитарной помощи тысячам сирийским семьям на юге", — сказал Хак.

По его словам, «аль Затари сообщил, что ООН готова приступить к осуществлению помощи немедленно и послать экстренные гуманитарные конвои, чтобы обеспечить основные жизненные потребности мирных сирийцев в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра Эс-Сувейда в координации с сирийским правительством, Международным красным крестом и гуманитарными организациями».

"ООН вновь подтверждает свою готовность расширить гуманитарную помощь и призывает все стороны конфликта облегчить ее доставку и защитить нуждающихся в рамках международного гуманитарного права", — заключил Хак.

На прошлой неделе стало известно, что правительственные войска Сирии заняли главный пограничный переход на границе с Иорданией — «Насиб» (юго-запад Сирии). В субботу Минобороны РФ сообщило, что c лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа в Сирии достигнуты договоренности о прекращении боевых действий и сдаче вооружения, а в понедельник 90 населенных пунктов присоединились к перемирию в Юго-западной зоне деэскалации.

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