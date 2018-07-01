Иран огласил новые меры борьбы с санкциями США

Власти Ирана позволят частному сектору экспортировать нефть для противодействия санкциям США , заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

По его словам, стремление США свести к нулю покупку иранской нефти зарубежными странами невозможно. Такую точку зрения, как сообщало агентство Tasnim, также высказывал чиновник министерства нефти Ирана.

"Мы обсуждали вопрос с дружественными странами и открыли пути по продаже нефти. Сырая нефть будет представлена на внутренней бирже, и частный сектор сможет экспортировать нефть", — приводит его слова агентство Mehr.

Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы США, дав возможность Ирану продавать нефть на необходимом уровне.