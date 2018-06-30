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Афганистан подготовился к войне с «Талибаном»
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Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с «Талибаном»* 

РИА Новости 30 июня 2018
Фото: Reuters
Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан"*, операции вооруженных сил возобновятся, сообщает телеканал Tolo News.
"Президент Гани заявил, что перемирие правительства (с "Талибаном"* — ред.) завершилось, и силы безопасности продолжат операции", — сообщается в Twitter телеканала.
По словам афганского президента, "многие члены "Талибан"* хотят мира, и перемирие доказало, что "Талибан"* устал от войны".
"Нация показала, что она готова к воссоединению", — заключил Гани в ходе телевизионного обращения.
Президент Афганистана заявил, что правительство страны "хочет превратить движение "Талибан"* из вооруженной в политическую группировку" и предпринимает все усилия для налаживания мирного процесса. Также, по словам Гани, афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов или "сдавать кому-либо территории".
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"*, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.
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