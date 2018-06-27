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Россия и Китай отозвали проект в ОЗХО
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Россия и Китай отозвали совместный проект в ОЗХО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Китай отозвали свой совместный проект решения специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, сообщил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"Да, пять минут назад мы отозвали проект РФ/КНР в пользу проекта, предложенного Бурунди. Это отдельный проект решения, а не поправка к британскому документу", — подчеркнул он.
Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия, проходит в Гааге с 26 по 28 июня.
Накануне Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом и настояли на проведении обсуждения и голосования. Также российская делегация, опираясь на правила организации, потребовала обсуждения каждой поправки.
В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможным отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери. Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония.
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