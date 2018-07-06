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В результате авиаудара США в Йемене уничтожено 7 боевиков «Аль-Каиды»
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В результате авиаудара США в Йемене уничтожено 7 боевиков «Аль-Каиды» 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Фото: ИноСМИ
Аден /Йемен/, 6 июля /Синьхуа/ — Как минимум 7 боевиков "Аль-Каиды" погибли в результате авиаудара беспилотника США в провинции Шабва на юго-востоке Йемена. Об этом сообщил источник службы безопасности.
Беспилотник вооруженных сил США произвел удар по автомобилю, перевозившему боевиков «Аль-Каиды» в районе Бейхан в провинции Шабва, в результате чего 7 террористов были уничтожены.
Согласно первоначальному расследованию, все убитые — активисты «Аль-Каиды» были вовлечены в вооруженные нападения на местные правительственные войска. —0—
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