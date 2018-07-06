В результате авиаудара США в Йемене уничтожено 7 боевиков «Аль-Каиды»

Беспилотник вооруженных сил США произвел удар по автомобилю, перевозившему боевиков «Аль-Каиды» в районе Бейхан в провинции Шабва, в результате чего 7 террористов были уничтожены.

Согласно первоначальному расследованию, все убитые — активисты «Аль-Каиды» были вовлечены в вооруженные нападения на местные правительственные войска. —0—