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Вершинин рассказал о стараниях России в Сирии
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Вершинин рассказал Гутеррешу об усилиях России для урегулирования в Сирии 

РИА Новости 27 июня 2018
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша об усилиях Москвы для достижения урегулирования в Сирии и других странах Ближнего Востока, сообщил МИД РФ.
"Вершинин информировал генсекретаря об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по урегулированию кризисных ситуаций в Сирии и других странах Ближнего Востока. Была отмечена безальтернативность коллективной согласованной работы под эгидой ООН в целях оздоровления международных отношений и преодоления острых военно-политических вызовов", — говорится в сообщении ведомства.
Стороны обменялись мнениями по ключевым проблемам мировой политики, российская сторона выразила поддержку деятельности генерального секретаря и отметила центральную роль ООН в согласовании решений по актуальным вопросам, сообщает российский МИД.
Встреча замглавы МИД РФ и генсека ООН прошла в Нью-Йорке в понедельник.
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