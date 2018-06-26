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Иордания не примет сирийских беженцев
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В Иордании пообещали не впускать в страну беженцев с юга Сирии 

РИА Новости 26 июня 2018
Фото: SANA
Иордания не примет беженцев с юга Сирии, ее границы останутся закрытыми, заявил иорданский министр иностранных дел Айман ас-Сафади.
"Возле наших границ нет беженцев, и нет потока людей, которые бы направлялись вглубь территории, наши границы останутся закрытыми, а ООН может помогать населению в их странах", — написал ас-Сафади в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, контакты Иордании по поводу ситуации на юге Сирии нацелены на предотвращение кровопролития, поддержку политического решения и помощь беженцам на территории Сирии.
Глава МИД королевства отметил, что Иордания поможет сирийцам, чем сможет, но в то же время будет защищать свои интересы и безопасность.
Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании.
Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.
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