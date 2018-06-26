Турция обрела султана, Россия потирает руки

Турции прошли досрочные выборы президента. Вполне предсказуемо победил действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган , набравший 52,6% голосов при явке в 90%. Для России это явный плюс, считают эксперты. Но в целом кардинальных изменений в политике турецкого президента они не ожидают.

Россия в плюсе

Немногим более половины голосов — это не такой уж разгромный счет, отмечает старший научный сотрудник аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев . И как минимум в ближайшие пару лет резких движений, как во внешней, так и во внутренней политике страны опасаться не стоит, полагает он.

По словам эксперта, сотрудничество с Россией выгодно Турции, поэтому оно, безусловно, будет продолжаться. И дело здесь даже не в личной расположенности Эрдогана. Турция принимает огромное количество российских туристов, есть общие проекты в энергетической сфере («Турецкий поток», строительство атомной станции в Аккую).

«За последние десятилетие Турция стала энергетическим хабом и по газу, и по нефти. И думаю, любая власть, которая там будет, эти направления продолжит развивать», — пояснил Гусев «Ридусу».

Вместе с тем, он признал, что другие политические силы в стране, в случае их победы на выборах, могли бы больше поддаться давлению западных партнеров, нежели действующий лидер.

«Эрдоган является самым пророссийским сегментом турецкого политического сообщества, и его победа говорит о том, что Турция сохранит свою ориентацию на нормализацию и улучшение отношений с Россией», — согласен с коллегой политолог Владимир Киреев.

По его словам, практически все остальные политические партии ухудшили бы отношения с Россией, поэтому победа Эрдогана — хороший знак для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Менее единодушны эксперты в оценке взаимодействия Анкары с Вашингтоном. Киреев полагает, что отношения Турции с США продолжат ухудшаться, прежде всего, потому, что в нынешнем виде они не отвечает турецким национальным интересам. Гусев , в свою очередь, уверен, что страны все равно продолжат сотрудничать. Конечно, напряженность сохранится, но и до резкого обострения дело не дойдет, и из НАТО Турция не выйдет.

Османские сны

Укрепление власти внутри собственной страны подстегнет и имперские амбиции Эрдогана. По меньшей мере, он будет продолжать пытаться строить из себя регионального лидера, полагает Гусев. Недаром за глаза его называют «султаном», и ему самому этот неформальный эпитет, скорее всего, по душе, предполагает эксперт.

Турция и является безусловным лидером региона, парирует Киреев. По его словам, об этом свидетельствует и экономический статус страны, и активность ее политических институтов.

До восстановления Османской империи, конечно, дело не дойдет. Масштабов турецкой экономики, ее политических инструментов и могущества для этого совершенно недостаточно.

«Мы видим, как в Африне турецкая армия не показала никаких выдающихся результатов. Очевидно, что она их не покажет ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Египте. Это остается только частью пропагандистского комплекса, который воздействует на турецкое общество. Для самой Турции идеология восстановления Османской империи — это хороший действенный инструмент. Но в реальности мы этого не увидим», — рассуждает политолог.

Но все равно страну ждет рост и преуспевание, полагает он. И напоминает, что, несмотря на все пертурбации, которые происходили в последние годы — кризис в разведывательных структурах, в армии, смена части военного руководства — Турция остается самым хорошо организованным сообществом региона. Да, турецкая экономика замедлила свои темпы роста, но пока ВВП по-прежнему увеличивается.

Но состояние турецкой экономики довольно сильно ухудшилось в последние года два, добавляет Гусев. И это стало одно из ключевых причин переноса выборов, которые должны были пройти в ноябре 2019 года.

«К этому времени ситуация может быть уже очень серьезной. Там падает курс лиры по отношению к доллару и к евро, становится довольно много безработных людей, особенно в крупных городах», — отмечает эксперт. Под давлением

Под давлением

По словам Гусева, электорат Эрдогана — это сельская глубинка. А Стамбул , Анкара и прибрежные территории, где много туристов, поддерживают его в гораздо меньшей степени. Им больше по душе заданный Ататюрком вектор на создание светской парламентской республики, по которому страна шла почти столетие. А теперь все изменилось, после конституционного референдума власть сосредоточилась в руках президента, а выборы окончательно это легализовали.

Накануне выборов оппозиции в крупных городах удалось собрать миллионные митинги, напоминает эксперт. Он полагает, что пока в стране сохранится примерно та же ситуация, какая была до настоящего времени. Но если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, пойдут разброд и шатание, на улицы станет выходить больше озлобленных, обнищавших, безработных людей, это будет серьезным вызовом для власти.

В принципе, увеличение роли отдельной взятой личности в политике — это общемировой тренд, отмечает Киреев. Всё большую роль играют первые лица, а остальные институты перестраиваются под них. Это происходит и США, и в Германии , и во Франции , и в Китае . Россия — тоже хороший пример. Долго такая тенденция не продлится, прогнозирует аналитик, но на ближайшие политические циклы она сохранится во всем мире.

Что касается Турции, можно предположить, что отношения президента с оппозиционными политическими партиями ухудшаться. Но полностью эти партии не исчезнут и продолжат бороться за господство внутри страны. Однако еще более жесткого закручивания гаек и прессинга ждать не стоит, считают эксперты, потому что все оппозиционные кадры внутри элиты уже выбиты, а те люди, которые борются за власть в стране вне политического Олимпа, не представляют угрозы для политических институтов современной Турции. Они не возглавляют ни МВД , ни полицию, ни судейский корпус.

При этом Киреев считает, что чрезвычайное положение, установленное в стране после неудавшейся попытки государственного переворота, в ближайшие годы все же не отменят, поскольку оно выгодно для того, чтобы осуществлять чрезвычайный политический контроль внутри республики.