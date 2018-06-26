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Сирийская армия устаналивает контроль в стране
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СМИ: сирийская армия овладела несколькими населенными пунктами на юге-западе страны 

ТАСС 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
Подразделения сирийской армии установили полный контроль над несколькими населенными пунктами в провинции Дераа, расположенной на юго-западе республики. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Manar.
По его данным, последнее наступление — часть крупной операции, целью которой является освобождение юго-западных районов страны от боевиков и вооруженной оппозиции. В результате операции сирийская армия взяла под контроль деревню Бусер Эль-Харир, в районе которой в течение многих лет шли бои, а также деревню Мелихит Эль-Аташ.
Телеканал отмечает, что теперь правительственные силы полностью установили контроль над районом Ладжат, который находится на стыке южных провинций Дераа и Эс-Сувейда. Расположенные там пещеры боевики используют в качестве своих баз и совершают оттуда вооруженные вылазки.
Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции и запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.
В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено при поддержке российских ВКС. В ходе наступления террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с пулеметами и до 70 человек убитыми.
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