Сирийская армия устаналивает контроль в стране

СМИ: сирийская армия овладела несколькими населенными пунктами на юге-западе страны

Подразделения сирийской армии установили полный контроль над несколькими населенными пунктами в провинции Дераа, расположенной на юго-западе республики. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Manar.

По его данным, последнее наступление — часть крупной операции, целью которой является освобождение юго-западных районов страны от боевиков и вооруженной оппозиции. В результате операции сирийская армия взяла под контроль деревню Бусер Эль-Харир, в районе которой в течение многих лет шли бои, а также деревню Мелихит Эль-Аташ.

Телеканал отмечает, что теперь правительственные силы полностью установили контроль над районом Ладжат, который находится на стыке южных провинций Дераа и Эс-Сувейда. Расположенные там пещеры боевики используют в качестве своих баз и совершают оттуда вооруженные вылазки.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено при поддержке российских ВКС. В ходе наступления террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с пулеметами и до 70 человек убитыми.