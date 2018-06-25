Кто сказал, что презервативы только для секса?

Презерватив — очередная палестинская хитрость, чтобы уничтожить Израиль

В последние дни мы стали свидетелями появления крайне необычного нового оружия в руках сил сопротивления в Газе . После того, как палестинцам удалось успешно направить горящих воздушных змей и воздушные шары на оккупированные территории, они решили применить презервативы, в этот раз не для секса, а для того, чтобы сжечь как можно больше земли на территории поселений, расположенных на окраинах осаждённого сектора.

Иерусалим. Палестинцы используют презервативы для осуществления простого трюка, эффективность которого они обнаружили во время последних пеших демонстраций, которые имели место с 30 марта (палестинский «Марш возвращения») до середины мая по случаю 70-летия Накбы, а также в знак протеста против перевода посольства США

Воздушные змеи и презервативы, недавно вошедшие в число видов оружия, находящихся в распоряжении сил сопротивления, стали представлять проблему для безопасности Израиля, особенно в свете того, что поселенцы проявляют все большее недовольство в связи с ущербом, который нанесён их сельскохозяйственным угодьям.

От средства для контроля за рождаемостью до сопротивления

Согласно официальным палестинским данным, на сентябрь 2016 года численность населения в секторе Газа составляла 2 056 132 человека, 82% из которых моложе 40 лет.

Palestinians in #Gaza are using condoms instead of balloons to fly them into Israel with flams. pic.twitter.com/qshOxIhZ0S— Hazem Balousha (@iHaZeMi) 16 июня 2018 г.

Ежедневно в секторе рождается 152 младенца (5 новорождённых в час) и более 4700 новорождённых в месяц.

Международные организации поддерживают жителей Газы, предоставляя им противозачаточные средства для контроля за рождаемостью, однако местная молодежь превратила их в инструмент борьбы с оккупационными властями.

За несколько недель при помощи подожженных воздушных змеев и шаров, ставших причиной пожаров на территории поселений, Израилю был нанесён большой ущерб.

На прошлой неделе комитет Кнессета заявил, что за последние дни пожары уничтожили более шести тысяч федданов земли, а потери оцениваются примерно в два миллиона долларов.

В заявлении государственному информационному агентству «Маан» член Международного координационного комитета по возвращению и борьбе с блокадой Амер Шурейтх отметил, что летающие воздушные шары — это результат развития идеи с бумажными змеями, на которых были изображены портреты мучеников, ставших жертвами обстрела во время мирных маршей.

Он отметил, что молодые люди наполняют шары гелием и запускают их в сторону поселений вокруг Газы.

Они вдохновлены предыдущим опытом интифады 1987 года, когда палестинцы сжигали большие участки сельскохозяйственных угодий, принадлежавшие поселенцам в окрестностях сектора Газа. Они привязывали длинные верёвки к хвостам кошек, поджигали их концы и отправляли их через линии границ.

Израиль ответил бомбардировкой. Группа по работе с мемами и комиксами

По мере продолжения отправки презервативов и воздушных змеев в сектор Газа и успешных поджогов израильские оккупационные силы начали воздушные бомбардировки пунктов, которые, по их словам, представляют собой военные объекты палестинских группировок.

حتى الكوندوم أو الواقي الذكري في غزة تحول استخدامه لقصة كبيرة في أساليب كسر الحصار، وتحول لبالون بحمل مواد حارقة، يعني صار كوندوم حارق.



كل الإحترام لمخيلة المبدع. pic.twitter.com/lLtLOTrgT0— أحمد البيقاوي (@Biqawi) 20 июня 2018 г.

В то время как газета The Times of Israel описала ситуацию с использованием презервативов палестинцами «смешной», она может привести к новой войне в секторе Газа. Так, газета «Едиот Ахронот» сообщает, что Министерство иностранных дел Израиля прибегло к помощи отдела по связям с общественностью, который запустил кампанию по борьбе с палестинскими презервативами. В ходе этой кампании были использованы публикации мемов и комиксов в таких социальных сетях, как «Твиттер» и «Фейсбук», в качестве привлекательного способа взаимодействия с молодой аудиторией.

Министерство создало группу, которая работает круглые сутки семь дней в неделю. Ее руководитель отметил, что эта структура похожа на отдел по связям с общественностью: «Мы только начали работать и продолжаем сталкиваться со множеством сюрпризов».

На одном из рисунков изображена пачка известных презервативов фирмы Durex, на которой сделана надпись с названием движения ХАМАС и нарисована нить с пылающим факелом на конце.

Кроме того, в своих аккаунтах в различных социальных сетях группа опубликовала карикатуры на движение ХАМАС, которое Израиль обвиняет в том, что оно стоит за отправкой подожженных презервативов в Газу.

Согласно сообщениям в прессе, израильский военно-морской флот атаковал судно, которое, как утверждается, было загружено десятками тысяч «радиоактивных» презервативов, отправленных из Ирана палестинцам в Газе.

Министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что подразделение спецназа атаковало корабль вблизи границы между Суданом и Эритреей, нагруженный радиоактивными средствами и незаконно направлявшийся в Газу.

Среди груза, который они обнаружили, были детские куклы, средства для удаления волос и ночные подгузники для взрослых.