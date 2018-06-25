Мировые лидеры поздравляют Эрдогана с победой 

Эрдоган одерживает победу после проверки 90% бюллетеней.
Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы Турции уже начали поздравлять различные мировые лидеры.
Эрдогана поздравил с победой премьер-министр Албании Эди Рама.
Поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Лидер Палестины Махмуд Аббас и президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравили Эрдогана по телефону.
Также президент Турции получил поздравления от главы МИД Греции Никоса Кодзиаса, лидера Боснии Бакира Изетбеговича и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани и других политических деятелей, сообщает Anadolu.
Напомним: после обработки около 99% бюллетеней действующий президент Турции заявил о своей победе на выборах.