Мировые лидеры поздравляют Эрдогана с победой

Эрдоган одерживает победу после проверки 90% бюллетеней.

Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы Турции уже начали поздравлять различные мировые лидеры.

Эрдогана поздравил с победой премьер-министр Албании Эди Рама.

Также президент Турции получил поздравления от главы МИД Греции Никоса Кодзиаса, лидера Боснии Бакира Изетбеговича и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани и других политических деятелей, сообщает Anadolu.

Напомним: после обработки около 99% бюллетеней действующий президент Турции заявил о своей победе на выборах.