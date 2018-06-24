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Премьер Турции пообещал выставить свое кресло на аукцион после выборов
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Россию захотели "подставить" в Сирии

Премьер Турции пообещал выставить свое кресло на аукцион после выборов 

РИА Новости 5 часов назад
АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал в шутку выставить свое кресло на аукцион, так как его должность при переходе на президентскую систему после президентских и парламентских выборов будет упразднена, об этом он заявил в Измире, где голосовал на выборах.
"Пусть для народа, для страны эти выборы станут благом. Турция идет к новым горизонтам и будет продолжать свой путь… А мое кресло (премьера) останется у меня. Я его выставлю на аукцион", — сказал Йылдырым журналистам.
На досрочных президентских и парламентских выборах в избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии «Родина»). Одновременно с президентскими проходят парламентские выборы.
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