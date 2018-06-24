Премьер Турции пообещал выставить свое кресло на аукцион после выборов

АНКАРА , 24 июн — РИА Новости . Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал в шутку выставить свое кресло на аукцион, так как его должность при переходе на президентскую систему после президентских и парламентских выборов будет упразднена, об этом он заявил в Измире, где голосовал на выборах.

"Пусть для народа, для страны эти выборы станут благом. Турция идет к новым горизонтам и будет продолжать свой путь… А мое кресло (премьера) останется у меня. Я его выставлю на аукцион", — сказал Йылдырым журналистам.