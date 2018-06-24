Турецкий премьер пообещал выставить на аукцион свое кресло

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят парламентские и президентские выборы.

"Пусть для народа, для страны эти выборы станут благом. Турция идет к новым горизонтам и будет продолжать свой путь… А мое кресло [премьера] останется у меня. Я его выставлю на аукцион", — сказал Йылдырым.

По итогам референдума, прошедшего в апреле 2017 года, Турция стала президентской республикой. Вместе с тем был ликвидирован пост премьер-министра. Нововведения вступят в силу с 2019 года.