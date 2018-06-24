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Мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на президентских выборах
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Мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на президентских выборах 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял поздравления с победой на выборах главы государства от лидеров иностранных государств.
Об этом сообщает Anadolu.
Эрдогана поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Албании Эди Рама.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и палестинский лидер Махмуд Аббас также поздравили турецкого лидера по телефону.
Свои поздравления прислали и боснийский лидер Бакир Изетбегович, глава МИД Греции Никос Кодзиас, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие политики.
Ранее сообщалось, что Эрдоган лидирует на выборах главы государства с результатом 53,4% по данным обработки 90% бюллетеней.
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