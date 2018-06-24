Мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на президентских выборах

Об этом сообщает Anadolu.

Свои поздравления прислали и боснийский лидер Бакир Изетбегович , глава МИД Греции Никос Кодзиас, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие политики.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лидирует на выборах главы государства с результатом 53,4% по данным обработки 90% бюллетеней.