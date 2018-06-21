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Россия, США и Франция продолжают работать над урегулированием в Нагорном Карабахе
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Россия, США и Франция продолжают работать над урегулированием в Нагорном Карабахе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия работает вместе с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ — США и Францией — над реализацией задач по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
"Этим [урегулированием] до сих пор мы все занимаемся — Россия вместе с США и Францией, как сопредседатели минской группы ОБСЕ, с полного согласия Баку и Еревана работаем над тем, чтобы реализовать задачи, которые перед всеми нами стоят, — сказал он. — Чтобы это произошло, необходим консенсус между всеми сторонами конфликта". «И как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами», — добавил глава МИД РФ.
Он напомнил, что минская группа ОБСЕ была создана с согласия всех сторон конфликта и продолжает заниматься вопросами «освобождения территорий и политического урегулирования через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха».
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Баку потерял контроль над данным регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ.
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