Россия, США и Франция продолжают работать над урегулированием в Нагорном Карабахе

"Этим [урегулированием] до сих пор мы все занимаемся — Россия вместе с США и Францией, как сопредседатели минской группы ОБСЕ, с полного согласия Баку Еревана работаем над тем, чтобы реализовать задачи, которые перед всеми нами стоят, — сказал он. — Чтобы это произошло, необходим консенсус между всеми сторонами конфликта". «И как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами», — добавил глава МИД РФ.

Он напомнил, что минская группа ОБСЕ была создана с согласия всех сторон конфликта и продолжает заниматься вопросами «освобождения территорий и политического урегулирования через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха».