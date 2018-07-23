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Центр по примирению: несколько тысяч боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру
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Центр по примирению: несколько тысяч боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЭЛЬ-КУНЕЙТРА /Сирия/, 23 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч непримиримых боевиков согласились добровольно покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра в Сирии и переместиться на север страны — в Идлиб. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
"Покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра согласились несколько тысяч человек. Непримиримые боевики выходят вместе с семьями", — сказал этот представитель.
Боевикам, которые решили добровольно покинуть подконтрольные правительственным войскам территории, разрешают вывезти с собой не более одного автомата на одного взрослого мужчину и три снаряженных магазина. Полевым командирам разрешается оставить при себе пистолет, остальное оружие изымается.
Как рассказал другой представитель Центра Владимир Залозный, у боевиков изымают самое разное вооружение и боеприпасы. «Все взрывчатые предметы, пояса шахидов, гранаты, оптика, снайперские винтовки, гранатометы, несмотря на то, что способы сокрытия их в личных вещах достаточно замысловаты, тем не менее, процедура их обнаружения налажена, и без проблем вычисляется запрещенное вооружение», — сказал он.
Ранее было объявлено о локальном примирении, достигнутом между сирийскими властями и вооруженной оппозицией в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. По условиям соглашения, часть боевиков сдалась властям, чтобы воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни. Другие, отказавшиеся сложить оружие, смогут выехать со своими семьями на автобусах в провинцию Идлиб.
Выход боевиков начался в прошлую пятницу.
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