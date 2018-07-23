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Несколько тысяч сирийских боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру
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Несколько тысяч сирийских боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру 

РИА Новости 8 часов назад
ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 23 июл — РИА Новости. Несколько тысяч боевиков согласились добровольно покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра в Сирии и переместиться на север страны, в Идлиб, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
"Покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра согласились несколько тысяч человек. Непримиримые боевики выходят вместе с семьями", — сказал представитель ЦПВС.
Боевикам, которые решили добровольно покинуть подконтрольные правительственным войскам территории, разрешают вывезти с собой не более одного автомата на одного взрослого мужчину и три снаряженных магазина. Полевым командирам разрешается оставить при себе пистолет, остальное оружие изымается.
Как рассказал другой представитель ЦПВС Владимир Залозный, у боевиков изымают самое разное вооружение и боеприпасы.
"Все взрывчатые предметы, пояса шахидов, гранаты, оптика, снайперские винтовки, гранатометы, несмотря на то, что способы сокрытия их в личных вещах достаточно замысловаты, тем не менее, процедура их обнаружения налажена и без проблем вычисляется запрещенное вооружение", — сказал он.
Ранее было объявлено о локальном примирении, достигнутом между сирийскими властями и вооруженной оппозицией в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. По условиям соглашения, часть боевиков сдалась властям, чтобы воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни. Другие, отказавшиеся сложить оружие, смогут выехать со своими семьями на автобусах в провинцию Идлиб.
Выход боевиков начался в прошлую пятницу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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