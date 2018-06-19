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Западная коалиция сообщила о ликвидации главаря ИГ
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Западная коалиция сообщила о ликвидации одного из главарей ИГ* 

РИА Новости 19 июня 2018
Фото: Фото : SANA
Силы коалиции уничтожили в конце мая в Сирии главаря запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, отвечавшего за продажу нефти и газа, сообщил журналистам во вторник на брифинге представитель коалиции США полковник Шон Райан.
"Силы коалиции уничтожили еще одного главаря ИГ*. Абу Хаттаб аль-Ираки (Abu Khattab al-Iraqi), отвечавший за сбор прибыли с незаконной продажи террористической организацией нефти и газа, а также еще три бойца ИГ* были уничтожены 26 мая", — сообщил полковник.
По его словам, уничтожение аль-Ираки "ослабляет операционные возможности ИГ* в Сирии и Ираке".
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.
*Террористические организации, запрещенные в России
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