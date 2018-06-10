Ещё
Какие турецкие территории хотел вернуть СССР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие турецкие территории хотел вернуть СССР 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Стремление к возврату СССР 26 тысяч км² турецких территорий, некогда принадлежащих России, по мнению ряда политических деятелей, положило начало Холодной войне между Советским Союзом и коалицией западных государств.
Сталин начал…
Понимая, что после окончания Великой Отечественной войны политическая карта мира неизбежно изменится, И. В. Сталин еще в марте 1945 года начал предпринимать решительные действия по укреплению дальнейшего, послевоенного, господства СССР на мировой арене. Советским Союзом были денонсированы советско-турецкие соглашения, заключенные в 1925 году. В 20-х годах Турции передали закавказские территории, которые принадлежали Российской империи со второй половины XIX века. Сталин предлагал туркам их вернуть обратно, чтобы впоследствии разделить между Грузией и Арменией. Речь шла о Карской области, юге Батумской области и Сурмалинском уезде (бывшая Эриванская республика). Как считал бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, на самом деле Сталина в основном интересовал доступ к Черноморским проливам, а при помощи территориальных претензий СССР просто давил на Турцию.
Турков поддержали англичане и американцы
Отвергнув все предложения Советского Союза по территориальным уступкам, Турция заручилась поддержкой в этом внешнеполитическом вопросе со стороны Великобритании и США. На Потсдамской конференции, состоявшейся в июле 1945 года, Черчилль выразил свою обеспокоенность тем, как протекают советско-турецкие переговоры. Молотов доложил, что в результате переговоров с турецким послом Селимом Сарпером советская сторона обозначила свою позицию по поводу территориальных претензий СССР к Турции. Доводы Советского Союза выражались в том, что союзный договор между странами позволит осуществлять совместную защиту новых границ СССР и Турции. Вместе с тем, советская сторона считает несправедливым отторжение ряда областей от Грузинской и Армянской ССР — их надо бы вернуть обратно. Кроме того, Молотов заявил о необходимости пересмотра результатов конвенции Монтре (1936 год), согласно которой проливы Босфор и Дарданеллы перешли под суверенитет Турции — СССР хотел бы устроить там военно-морскую базу. Впоследствии на конференции и Сталин подтвердил, что, контролируя эти проливы, небольшая Турция, поддерживаемая Великобританией, «не дает ходу» такой державе как Советский Союз. Молотов «на крайний случай» соглашался и на проливы, без территориальных уступок со стороны Турции. В качестве «аргумента» в пользу территориальной экспансии в пользу СССР советская сторона называла возвращение миллионной диаспоры армян, которые проживали после отторжения Турции от России на территории иностранного государства — якобы армяне после территориального передела сразу захотят вернуться на историческую родину.
Грузия и Армения тоже «за», но с оговорками
Руководители Грузинской и Армянской ССР горячо поддержали проект пересмотра советско-турецких соглашений. Однако возникли разногласия по поводу дележа «шкуры неубитого медведя» — Армении планировалось передать львиную долю возвращенной территории, чем грузинское руководство оказалось весьма недовольно — они считали, что справедливо все поделить пополам. В кулуарах Кремля велись разговоры о том, что в случае удачной реализации данного проекта СССР не остановится на достигнутом и будет предъявлять новые территориальные претензии к туркам.
Чем все это кончилось
В конце лета СССР уже жестко обозначил свою позицию по отношению территориальных претензий к Турции, обратившись к этому государству с нотой, требовавшей участия в контроле над Босфором и Дарданеллами. Одновременно с этим у турецких границ советские войска начали военные приготовления. Ноту Турция отвергла, а ее западные союзники этот шаг полностью поддержали. В марте 1946 года У. Черчилль произнес знаменитую Фултонскую речь, где упомянул и о спорном «земельно-проливном вопросе» Советского Союза и Турции. Историки считают, что этот спорный вопрос сыграл не последнюю роль в начинающейся Холодной войне. В 1952 году Турция стала членом блока НАТО, и данное решение также связывалось с претензиями со стороны СССР. Не прошло и трех месяцев после кончины И. В. Сталина, как МИД СССР официально объявил об отказе от претензий Турции в полном объеме — было очевидно, что этот процесс Советский Союз проиграл, параллельно осложнив внешнеполитическую ситуацию в мире не в свою пользу. Как потом в 1957 году отметил на Пленуме ЦК КПСС в своей привычной оригинальной манере Никита Сергеевич Хрущев, тогда «… плюнули в морду туркам…», в результате чего «… потеряли дружественную Турцию и теперь имеем американские базы на юге…».
Русская семерка: последние новости
Какую роль сыграл СССР в создании государства Израиль Русский язык: как он появился на самом деле Чем опасны однокомнатные квартиры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду Голливуда нашли мертвой в собственном доме38
«Об Украине здесь вообще никто не вспоминал»233
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину1061
Захарова высмеяла «адскую драку» на саммите G7404
Бывший советник Порошенко «сбежала» из политики38
Новости партнеров
Видео
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
00:54
Рудковская проигнорировала опасную болезнь Билана
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение