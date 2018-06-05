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Земан анонсировал открытие «Чешского дома» в Иерусалиме
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Земан призвал к переводу посольства Чехии в Израиле в Иерусалим 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Чехии Милош Земан приветствовал открытие почетного консульства республики в Иерусалиме и призвал к переводу в этот город из Тель-Авива посольства в Израиле. Об этом он заявил во вторник на прошедшем в Пражском граде гала-вечере Американо-израильского комитета по общественным связям.
"Первый шаг сделан тем, что мы неделю назад открыли почетное консульство [в Иерусалиме], — подчеркнул президент. — В ходе моего [предстоящего] в ноябре визита [в Израиль] мы планируем открыть "Чешский дом" в Иерусалиме. Это будет второй шаг [к переводу посольства из Тель-Авива]".
"Чешские дома" действуют при посольствах республики во многих государствах. Они входят в структуру национального МИД. Их задачей является оказание содействия продвижению экономических интересов страны, развитию гуманитарных связей и популяризация чешской культуры за рубежом.
Чешский лидер критически отозвался об усилиях международного сообщества достичь любой ценой скорейшего урегулирования между Израилем и Палестиной. Это, по его словам, повторяет ошибки политики умиротворения в 1930-е годы гитлеровской Германии, выдвигавшей растущие требования к Западу. Он также отверг возможность существования в настоящее время демократического палестинского движения за национальное освобождение.
"Какое движение за освобождение [Палестины]? ХАМАС — террористическая организация. "Хезболлах" — террористическая организация. У меня определенные сомнения и в том, является ли демократической организацией ФАТХ", — сказал Земан.
Президент Чехии является одним из наиболее последовательных европейских политиков, реализующих курс на сближение с Израилем. Он еще пять лет назад высказал идею о необходимости переноса посольства республики в этой стране в Иерусалим. Его слова прозвучали задолго до того, как данную инициативу проявили США.
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