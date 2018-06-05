Ещё
Спикер парламента Южной Осетии провел ряд встреч в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер парламента Южной Осетии провел ряд встреч в Москве 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 5 июн — Sputnik. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудили на встрече в Москве вопросы межпарламентского сотрудничества.
Гассиев принимает участие в работе Международного Форума «Развитие парламентаризма» в Москве. В составе парламентской делегации в форуме также участвует председатель Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев.
"Состоялась встреча спикера парламента Южной Осетии с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Стороны обсудили спектр вопросов, направленных на развитие межпарламентского сотрудничества. Помимо этого состоялись встречи с делегациями Абхазии и Сирии. Мы выразили благодарность нашим сирийским коллегам за тот смелый шаг, который был недавно продемонстрирован, когда Сирия признала независимость Южной Осетии", — цитирует Гассиева пресс-служба парламента.
Во вторник участники форума продолжат работу в секциях. Также планируется проведение круглых столов по вопросам парламентского измерения молодежной политики и проблемам международного гуманитарного права. Итоги мероприятия будут подведены на пленарном заседании «Парламентаризм как институт международного сотрудничества», а результатом обсуждения станет принятие декларации.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Делегация Южной Осетии может посетить Сирию в июне В Сирии рассказали о причинах признания Южной Осетии и Абхазии Медоев о признании Южной Осетии Сирией: поиск новых друзей продолжается
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза409
Путин осадил журналиста по-немецки189
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус264
Активы «Газпрома» арестованы376
Смертельный круиз4
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
00:38
Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой пол
В мире
05:04
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
Политика
00:27
Путин осадил журналиста по-немецки
Политика Европа
08:33
Bloomberg назвал самых богатых россиян
Компании Рынки
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
01:08
Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение