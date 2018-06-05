Спикер парламента Южной Осетии провел ряд встреч в Москве

Гассиев принимает участие в работе Международного Форума «Развитие парламентаризма» в Москве. В составе парламентской делегации в форуме также участвует председатель Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев.

"Состоялась встреча спикера парламента Южной Осетии с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Стороны обсудили спектр вопросов, направленных на развитие межпарламентского сотрудничества. Помимо этого состоялись встречи с делегациями Абхазии Сирии . Мы выразили благодарность нашим сирийским коллегам за тот смелый шаг, который был недавно продемонстрирован, когда Сирия признала независимость Южной Осетии", — цитирует Гассиева пресс-служба парламента.

Во вторник участники форума продолжат работу в секциях. Также планируется проведение круглых столов по вопросам парламентского измерения молодежной политики и проблемам международного гуманитарного права. Итоги мероприятия будут подведены на пленарном заседании «Парламентаризм как институт международного сотрудничества», а результатом обсуждения станет принятие декларации.