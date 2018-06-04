Советское качество действительно превосходит все ожидания

Со времени начала конфликта в Сирии Россия различными способами оказывала помощь сирийскому правительству. Один из них — доставка предметов снабжения десантными кораблями. В действительности, большой десантный корабль «Орск» (по классификации НАТО — Alligator) был снят со службы еще в 2004 году. Однако русские очень не хотели расставаться с этим кораблем, а поэтому это судно было выведено в резерв и законсервировано для длительного хранения. У этого десантного корабля очень долгая история, в этом году ему исполняется 50 лет.

В последнее время ВМФ России редко строит десантные корабли. Однако есть одно исключение — большой десантный корабль «Иван Грен», который уже прошел ходовые испытания. Строительство этого корабля затянулось на долгие годы. Со времени того, как корабль впервые спустили на воду и до первых ходовых испытаний прошло 13 лет. Основная причина, почему танкодесантный корабль «Орск» снова был включен в действующий составе ВМФ России заключается в недостатке средств и в плохом состоянии судостроительной промышленности. В России не были заменены еще основные боевые корабли, такие как эсминцы и крейсеры, что же говорить о десантных кораблях, которые считаются вспомогательными? Тот факт, что десантный корабль «Орск» был повторно включен в действующий состав ВМФ России, демонстрирует хорошее качество военных кораблей, построенных в Советском Союзе. Корабль был в резерве больше десяти лет, заведенный мотор — уже успех. Многие другие корабли за этот же период были бесследно списаны или утилизированы.

Вместе с этим, тот факт, что такие старые корабли, как «Орск», повторно задействованы в действующем флоте означает недостаток десантных кораблей в российском военно-морском флоте. Для того чтобы помочь Сирии, Россия для транспортировки военных материалов даже использовала гражданские корабли. Это нам показывает насколько Сирия важна для России. Успех войны зависит от материально-технического обеспечения. Российская экономика находится в плохом состоянии, а поэтому России было довольно сложно поставлять Сирии боевые грузы на протяжении такого длительного времени.