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Катар отказался воевать с Ираном
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Катар отказался воевать с Ираном 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Катар не будет участвовать в военных действиях против Ирана, заявил министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.
«Иран находится рядом. Мы должны обратиться к Ирану, выложить все на стол и начать обсуждать, как добиться мира в регионе, а не войны», — сказал аль-Атыйя на конференции по международной безопасности в Сингапуре, передает RT со ссылкой на Associated Press.
У министра спросили о возможности использования авиабазы в Катаре для атак на Иран, он ответил, что страна не является «фанатом войны».
В апреле глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявлял, что если Катар не хочет лишиться поддержки США, он должен отправить войска в Сирию.
Ранее СМИ писали о том, что Вашингтон попросил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты выделить огромные финансовые средства на восстановление северной части Сирии и направить туда войска.
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