Катар отказался воевать с Ираном

Катар не будет участвовать в военных действиях против Ирана , заявил министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.

«Иран находится рядом. Мы должны обратиться к Ирану, выложить все на стол и начать обсуждать, как добиться мира в регионе, а не войны», — сказал аль-Атыйя на конференции по международной безопасности в Сингапуре, передает RT со ссылкой на Associated Press.

У министра спросили о возможности использования авиабазы в Катаре для атак на Иран, он ответил, что страна не является «фанатом войны».