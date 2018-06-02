Ещё
Международная коалиция США разбомбила деревенский дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международная коалиция США разбомбила деревенский дом 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Muhmmad Al-Najjar / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Антитеррористическая международная коалиция во главе с США разбомбила в Сирии деревенский дом, в результате погибли мирные жители. Об этом сообщает агентство SANA.
Удар был нанесен по деревне Диб Хададж в районе Эль-Хасака на северо-востоке страны. В результате погибли восемь мирных жителей, члены одной семьи.
Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, самолеты коалиции нанесли удар около полудня в пятницу, 1 июня. Целью стал дом семьи Авада Латифа. В результате бомбардировки из 10 членов семьи, по сведениям канала, погибли девять, в том числе четверо детей.
По данным международной коалиции на 31 мая, за период с 2014-го по 2018 год случайными жертвами ударов в Сирии и Ираке стали 892 мирных жителя. Однако авторы канала Directorate 4 заявляют, что эта цифра сильно занижена, даже если не учитывать крупные операции в Мосуле и Ракке.
24 мая The Telegraph писала, что число жертв коалиции среди мирного населения превысило показатели Вьетнамской войны. Эксперты подчеркивали, что большинство этих жертв оказались непреднамеренными из-за избыточной мощности снарядов, применявшихся против боевиков. При этом они напомнили, что джихадисты часто используют людей в качестве живого щита.
В октябре прошлого года штаб международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, открыто разрешил бойцам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покинуть освобожденную Ракку вместе с мирными жителями. В штабе подчеркнули, что в обсуждении соглашения об эвакуации действовали через посредников.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии1  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миру грозит новая военная операция439
НАТО отрекся от Израиля67
Травля из-за разрыва11
Раскрыто содержание «списка Бабченко»177
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»174
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
12:15
Цена на бензин: приказано заморозить
Рынки Статьи
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Азия
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение