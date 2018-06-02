Международная коалиция США разбомбила деревенский дом

Антитеррористическая международная коалиция во главе с США разбомбила в Сирии деревенский дом, в результате погибли мирные жители. Об этом сообщает агентство SANA.

Удар был нанесен по деревне Диб Хададж в районе Эль-Хасака на северо-востоке страны. В результате погибли восемь мирных жителей, члены одной семьи.

Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, самолеты коалиции нанесли удар около полудня в пятницу, 1 июня. Целью стал дом семьи Авада Латифа. В результате бомбардировки из 10 членов семьи, по сведениям канала, погибли девять, в том числе четверо детей.

По данным международной коалиции на 31 мая, за период с 2014-го по 2018 год случайными жертвами ударов в Сирии и Ираке стали 892 мирных жителя. Однако авторы канала Directorate 4 заявляют, что эта цифра сильно занижена, даже если не учитывать крупные операции в Мосуле и Ракке.

24 мая The Telegraph писала, что число жертв коалиции среди мирного населения превысило показатели Вьетнамской войны. Эксперты подчеркивали, что большинство этих жертв оказались непреднамеренными из-за избыточной мощности снарядов, применявшихся против боевиков. При этом они напомнили, что джихадисты часто используют людей в качестве живого щита.