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Дамаск поможет беженцам при возвращении на родину
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Миру грозит новая военная операция

Дамаск пообещал помочь беженцам при возвращении на родину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийское правительство предоставит всю возможную помощь гражданам, решившим вернуться на родину, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
"Мы стремимся вернуть сирийских беженцев в их дома. И мы предоставим всю необходимую помощь желающим вернуться", — сказал министр.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, в результате боевых действий в стране беженцами оказались более 13 миллионов человек, 5,5 миллиона из которых покинули страну. Число жертв боевых действий может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.
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