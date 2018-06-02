Дамаск поможет беженцам при возвращении на родину

Дамаск пообещал помочь беженцам при возвращении на родину

Валид Муаллем. Сирийское правительство предоставит всю возможную помощь гражданам, решившим вернуться на родину, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сирии

"Мы стремимся вернуть сирийских беженцев в их дома. И мы предоставим всю необходимую помощь желающим вернуться", — сказал министр.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, в результате боевых действий в стране беженцами оказались более 13 миллионов человек, 5,5 миллиона из которых покинули страну. Число жертв боевых действий может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.