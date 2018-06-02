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Эрдоган объявил о запрете Uber в Турции
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Эрдоган объявил о запрете Uber в Турции 

Газета.Ru 2 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сервис Uber больше не будет работать в стране. Об этом сообщает Daily Sabah.
Турецкий президент объявил, что для Uber в Турции «бизнес окончен».
"У нас есть собственная система такси… Мы самим будем решать [судьбу Uber]", — сказал Эрдоган.
Он добавил, что власти не позволят сервису «разрушить» бизнес турецких таксистов. Подчеркивается, что турецкие таксисты выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.
Газета добавляет, что Uber уже запрещен в таких странах, как Болгария, Дания и Венгрия. В то же время деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и Тайване.
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