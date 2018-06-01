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Грузия — Мальта — 1:0, Тунис — Турция — 2:2 (обзоры)
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Грузия — Мальта — 1:0, Тунис — Турция — 2:2 (обзоры) 

Soccer News 36 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием национальных сборных.
Грузия — Мальта — 1:0  Тунис — Турция — 2:2
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