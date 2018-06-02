Эрдоган пригласил Бердымухамедова на открытие газопровода TANAP 

АШХАБАД, 2 июн /ПРАЙМ/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в ходе телефонного разговора пригласил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), которое состоится в июне, сообщает Туркменское телевидение.
Отмечается, что ходе телефонного разговора главы двух государств отметили значительный потенциал двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере.
Выразив поддержку проводимой Туркменистаном газовой дипломатии на мировой арене, Эрдоган пригласил своего туркменского коллегу на открытие TANAP, Бердымухамедов поблагодарил за приглашение. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем порядке, по дипломатическим каналам, отмечается в сообщении.
Туркменское телевидение не уточняет, когда и где состоится церемония открытия газопровода. Однако в турецких и азербайджанских СМИ сообщалось, что это произойдет 12 июня в турецком городе Эскишехире.
Также сообщалось, что на открытие газопровода приглашены президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» через Грузию в Турцию, а после строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) и в страны Южной Европы. Поставки азербайджанского газа в Турцию должны начаться уже в этом году, а в Европу в 2020 году. Эксперты считают, что азербайджанского газа может не хватить для заполнения трубопровода, и к Южному газовому коридору, скорее всего, придется подключать другие источники топлива. Наиболее предпочтительным источником газа, аналитики называют Туркменистан. Правда, для того, чтобы подключить Ашхабад к Южному газовому коридору, необходимо построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия, соединяющий Туркменистан и Азербайджан.