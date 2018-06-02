Эрдоган пригласил Бердымухамедова на открытие газопровода TANAP

Отмечается, что ходе телефонного разговора главы двух государств отметили значительный потенциал двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Выразив поддержку проводимой Туркменистаном газовой дипломатии на мировой арене, Эрдоган пригласил своего туркменского коллегу на открытие TANAP, Бердымухамедов поблагодарил за приглашение. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем порядке, по дипломатическим каналам, отмечается в сообщении.

Туркменское телевидение не уточняет, когда и где состоится церемония открытия газопровода. Однако в турецких и азербайджанских СМИ сообщалось, что это произойдет 12 июня в турецком городе Эскишехире