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Раскрыто вероятное местонахождение сбитого во время афганской войны летчика
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Раскрыто вероятное местонахождение сбитого во время афганской войны летчика 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
Советский летчик, считавшийся без вести пропавшим после крушения самолета во время афганской войны, может находиться в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Он был сбит в 1987 году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет. Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас российская сторона намерена установить личность летчика и выяснить, почему о нем стало известно лишь спустя 30 лет.
Ранее сообщалось об обнаружении живым советского военного летчика, чей самолет был сбит в Афганистане в 1987 году. Все это время он считался пропавшим без вести.
В 1973 году в Афганистане началось военное противостояние между правительственными войсками и моджахедами. В декабре 1979 года руководство СССР приняло решение ввести войска на территорию страны. Спустя десять лет все советские солдаты покинули Афганистан. За это время там погибло около 14,5 граждан Советского Союза, были сбиты 125 советских боевых самолетов.
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